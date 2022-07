Die Feuerwehr hat am Donnerstagvormittag einen Rehpinscher aus einer misslichen Lage im Stadtteil Süd befreit. Der kleine Hund steckte in einem Hasenbau fest. Alle Bemühungen des Besitzers, das Tier aus dem Bau zu holen, waren erfolglos. Die Feuerwehrleute stellten mit einem Spezialwerkzeug, das normalerweise zum Kaminkehren benutzt wird, fest, dass der Hund etwa 2,50 Meter tief in den Hasenbau eingedrungen war. Die Kanalreiniger der Stadtentwässerung wurden hinzugezogen, die mit einer Kamera für Abwasserkanäle das Tier beobachteten. Die Wehrleute begannen dann, den Hund mit Schaufeln auszugraben. Nach etwa einer Stunde konnte der Pinscher befreit und seinem Besitzer unverletzt übergeben werden, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. An dem Einsatz in der Georg-Herwegh-Straße waren zehn Feuerwehrmänner beteiligt.