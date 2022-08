Zwei Männer sind verhaftet worden, weil sie mit Betäubungsmitteln gehandelt haben sollen. Nach derzeitigem Stand sollen die Verdächtigen seit geraumer Zeit Marihuana und Kokain in kleineren Mengen an eine Vielzahl von Abnehmern verkauft und sich somit eine illegale Geldeinnahmequelle verschafft haben. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchten Ermittler vor wenigen Tagen vier Wohnungen sowie eine Gaststätte in Mannheim, Schriesheim und Ladenburg. Hierbei seien die Männer festgenommen worden. In einer der Wohnungen sollen die Beamten zwei Handfeuerwaffen, eine Maschinenpistole, Munition, mehrere Tausend Euro Bargeld, verschreibungspflichtige Medikamente sowie eine Tasche mit einem Elektroschocker, einem Fleischermesser, einem Teleskopschlagstock und mehreren Klebebandrollen gefunden haben. Die beiden Verdächtigen wurden einem Haftrichter vorgeführt, der wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr Haftbefehle erließ. Beide Männer – 20 und 26 Jahre alt – wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.