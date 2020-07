Konzerte, Performances, DJ-Auftritte, eine Zaubershow – die Alte Feuerwache in Mannheim bietet auf ihrer „Sommerbühne“ im August wieder ein volles Open-Air-Programm. Um klarzumachen, dass die Corona-Verordnung stets eingehalten wird, ist die Reihe mit „Sitzt, wackelt und hat Luft“ überschrieben.

Die Veranstaltungen finden vom 1. bis zum 30. August donnerstags bis sonntags um 20 Uhr statt und kosten keinen Eintritt. Der Unterschiede zur „Sommerbühne“ der Vorjahre ist gar nicht so groß. Zwar wird es keine Stehplätze geben und Tanzen ist auch nicht erlaubt, aber ansonsten wird (hoffentlich) die entspannte Atmosphäre entstehen, die Besucher gewohnt sind. Sie dürfen sich in den Biergarten an Tische und auf Liegestühle setzen oder auf mitgebrachte Picknickdecken auf den Wall. Die Gastronomie ist geöffnet.

Programmatisch deckt die „Sommerbühne ein breites Spektrum ab. Es wird Singer-Songwriter-Pop von Bernd Begemann (22. August), Enno Bunger (28. August) und Tristan Brusch (30. August) zu hören sein und Jazz mit dem Johannes Stange Trio (10. August), mit Kiesselbach, Debus und Teichert (17. August) und dem Black Project (24. August). Spannende Newcomer sind Tóke (2. August) und Denis (7. August), Retro-Sounds bringen die in Berlin lebende Schwedin Juno Francis (9. August) und das Duo Donna Blue (15. August). Einen Eindruck von dem, was aktuell in der Mannheimer Musikszene passiert, geben die Sängerin Stjerne (3. August) und die ziemlich witzige Band Lampe (14. August). Auch hinter dem DJ Caresscaress, der am 13. August auflegt, verbirgt sich ein Lokalmatador: Ubbo Gronewold, der selbst als Booker in der Feuerwache arbeitet. Auch zum Auftakt am 1. August gibt es DJ-Klänge zu hören: von Hulk Hodn und Twit One aus Köln alias Radio Love Love.

