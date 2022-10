[Aktualisiert 15.25 Uhr] Eine Brandmeldeanlage in der Justizvollzugsanstalt Ludwigshafen (JVA) ist am Sonntagmittag ausgelöst worden. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich um einen Fehlalarm, der gegen 11.45 Uhr ausgelöst wurde. Die Sirene ließ sich jedoch aufgrund eines technischen Defekts nicht ausschalten, so dass etwa 15 Uhr ein Warnton im Stadtteil Süd zu hören war. Weder der Feuerwehr noch einem JVA-Techniker gelang es, die Brandmeldeanlage zurückzusetzen und den Warnton abzuschalten. Daraufhin wurde ein Techniker der Herstellerfirma verständigt, der am Nachmittag das Problem löste.

In einer Erstmeldung der Polizei war zunächst von einem Fehlalarm im Amtsgericht die Rede gewesen.