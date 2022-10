Eine Brandmeldeanlage am Amtsgericht Ludwigshafen ist am Sonntagmittag ausgelöst worden. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen Fehlalarm. Die Sirene lässt sich jedoch aufgrund eines technischen Defekts nicht ausschalten, so dass seit über einer Stunde ein Warnton im Stadtteil Süd zu hören ist. Die Feuerwehr ist vor Ort, um das Problem zu lösen.