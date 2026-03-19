Ein brennender Radlader hatte am frühen Donnerstagmorgen in Mannheim-Schönau einen Schaden von etwa 80.000 Euro zur Folge. Das meldet die Polizei. Das Feuer brach gegen 3.20 Uhr in der Marienburger Straße aus und griff auf ein mobiles Toilettenhäuschen über, das vollständig zerstört wurde. Die Feuerwehr löschte die Flammen, verletzt wurde niemand. Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung über Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen wird, sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0621 777690 entgegen.