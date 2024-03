Eine Person ist am Samstagnachmittag bei einem Wohnungsbrand im Mannheim leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer gegen 15.16 Uhr in einer Wohnung in der Lameystraße aus. Dabei entwickelte sich sehr viel Rauch. Ursache für den Brand war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die übrigen Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten jedoch wieder in Ihre Wohnungen zurückkehren.