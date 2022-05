Die Polizei hat in Mannheim einen Mann festgenommen, der in der Nacht zum Samstag eine Wohnung in der Wattstraße (Almenhof) angezündet haben soll. Der Brand in dem mehrgeschossigen Gebäude wurde von der Feuerwehr schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand. Das Motiv für die Brandstiftung und die Schadenshöhe werden noch ermittelt.