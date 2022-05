Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung nach einem Feuer in einem sechsstöckigen Wohn- und Geschäftshaus in der Knollstraße (Süd) in der Nacht zum Samstag. Laut Feuerwehr brach das Feuer gegen 1.50 Uhr im Treppenhaus aus. Ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnungen konnten die Wehrleute verhindern. Wegen der starken Rauchentwicklung musste das Gebäude evakuiert werden. Die Feuerwehr rettete drei Erwachsene und zwei Kinder mit einer Drehleiter. Ein weiterer Bewohner wurde über das Treppenhaus gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. In einem Linienbus wurden insgesamt elf Bewohner untergebracht und vom Rettungsdienst betreut. Ein Bewohner erlitt laut Polizei eine leichte Rauchgasvergiftung. Laut Polizei liegt ein Fall von Brandstiftung vor. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers gibt es einen Tatverdächtigen. Ob die Person alleine das Feuer gelegt hat, werde noch ermittelt. Details wollte die Polizei noch nicht nennen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.