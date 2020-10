In einem Wohn- und Geschäftshaus in der Edigheimer Straße im Stadtteil Oppau ist ein Brand ausgebrochen. Das hat die Feuerwehr am Montagmittag mitgeteilt. Die Löscharbeiten seien in vollem Gange. Eine Person sei aus dem Gebäude gerettet worden, informierte ein Sprecher. Die Rauchentwicklung reiche bis auf die Straße. Wir berichten weiter.