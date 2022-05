Das Feuer in einem stillgelegten U-Bahn-Tunnel unter dem Rathaus-Center in der vergangenen Woche ist wohl von einem Brandstifter gelegt worden. Am Montag hat ein Brandsachverständiger den Tunnel und den dort ausgebrannten Schienenbagger untersucht. Der Gutachter kam zu dem Schluss, dass der Brand vermutlich durch fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung herbeigeführt wurde. Ein technischer Defekt sei nach derzeitigem Stand der Ermittlungen unwahrscheinlich, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei weiter mit. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag etwas Verdächtiges im Umfeld des Rathaus-Centers beobachtet haben und fragen: Wer hat Personen, abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die Täter verloren oder weggeworfen haben könnten? Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773. Bei dem Brand war ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Sicherheitshalber wurde der Straßenbahnverkehr für einige Stunden unterbrochen, bis die Statik des unter der Stadtbahnhaltestelle „Rathaus“ liegenden beschädigten Tunnels überprüft war.