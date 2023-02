Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bruno-Körner-Straße im Stadtteil West am Sonntagfrüh ist vorsätzlich gelegt worden. Zu dieser Einschätzung sind Brandexperten gekommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Brand durch einen technischen Defekt oder fahrlässiges Verhalten verursacht wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um die Brandstiftung aufzuklären und fragt: Wer hat am Sonntagfrüh verdächtige Personen in der Bruno-Körner-Straße gesehen? Hinweise unter Telefon 0621 963-2773. Das Feuer im Kellerbereich wurde um 6.44 Uhr bemerkt und wurde von der Feuerwehr schnell gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Ein Bewohner wurde per Drehleiter in Sicherheit gebracht, die restlichen Anwohner konnten das Haus durch das Treppenhaus verlassen. Da die Gas- und Stromversorgung durch den Brand beschädigt wurde, war das Gebäude vorübergehend unbewohnbar.