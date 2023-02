Ein Feuer in einem Lagerraum einer Werkstatt in Mannheim-Casterfeld ist am Montagmorgen glimpflich ausgegangen. Wie die Feuerwehr Mannheim mitteilt, waren in dem Lagerraum auch Druckgasflaschen untergebracht, die aber rechtzeitig geborgen werden konnten. Die Flaschen wurden anschließend gekühlt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.