In der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Oggersheim (Kapellengasse) hat es laut Polizei am Mittwoch gebrannt. Das Feuer bemerkten Zeugen gegen 11 Uhr. In einem Gebetsraum gab es eine starke Rauchentwicklung. Einem hinzueilenden 57-Jährigen gelang es, die Flammen mit Feuerlöschern zu bekämpfen. Von der Feuerwehr wurde der Brand letztlich gelöscht. Wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung wurde der Mann stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bisher ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.