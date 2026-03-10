Am Dienstagvormittag ist es in einem Gebäude der Jugendstrafanstalt Schifferstadt zu einem Brand gekommen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz sind dabei zwei Personen leicht verletzt worden, sie werden derzeit medizinisch betreut. Der Brand wurde um 10.15 Uhr gemeldet. Feuerwehr und Polizei waren wenige Minuten später vor Ort. Laut Polizeiangaben sei es kein großer Brand gewesen. Die Brandursache wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt.