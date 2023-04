Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil er im Mai 2021 im Wohnhaus seiner Familie an zwei Stellen Feuer gelegt hat, ist für einen 22-Jährigen aus Ludwigshafen vom Landgericht Frankenthal die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet worden. Das im Obergeschoss ausgebrochene Feuer konnte schnell gelöscht werden, Menschen kamen nicht zu Schaden. In seinem Urteil folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

In ihrem psychiatrischen Gutachten diagnostizierte die Sachverständige Konstanze Römer bei dem Beschuldigten das Krankheitsbild einer schizophrenen Psychose. Zur Tatzeit sei er daher nicht