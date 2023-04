Mehrere Mülltonnen haben am Samstag in Oggersheim gebrannt. Dabei ist ein beträchtlicher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, war eines der beiden Feuer am frühen Morgen gegen 1.30 Uhr in einem Hinterhof in der Schillerstraße entdeckt worden.

Dort standen mehrere Mülltonnen in Flammen. Sie griffen auch auf einen Baum, zwei Holztüren und ein Fenster über. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zeitgleich brannte im Hinterhof eines nur wenige Meter entfernten Hauses eine weitere Mülltonne. Weil sich der Brand aber nicht darüber hinaus ausbreitete, blieb der Sachschaden dort auf etwa 300 Euro begrenzt, verletzt wurde niemand.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist Teil der Ermittlungen. Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei, Telefon 0621 963-2773 oder per Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.