Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Freitag gegen 4 Uhr morgens drei Müllcontainer im Nordring (Oppau) in Brand geraten. Laut Polizei konnte die Feuerwehr verhindern, dass der Brand auf ein angrenzendes Mehrfamilienhaus übergreift. Während der Löscharbeiten mussten 24 Anwohner das Gebäude vorsorglich verlassen. Die Höhe des Schadens wird noch ermittelt. Zuletzt hatte es vor allem in Oggersheim häufig Mülltonnenbrände gegeben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.