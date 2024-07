Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag gegen 0.45 Uhr einen 18-Jährigen vorläufig festgenommen. Er soll einen 19-Jährigen gewaltsam zu Boden gestoßen haben, der in der Südlichen Innenstadt auf drei junge Erwachsene, darunter der 18-Jährige, getroffen war. Der 18-Jährige sprach den 19-jährigen an und forderte von ihm die Herausgabe von Bargeld. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, attackierte der 18-Jährige den 19-Jährigen. Die Gruppe flüchtete danach vom Tatort. Der 19-Jährige zog sich durch den Sturz Verletzungen am Kopf zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Polizeikräfte schnappten den Täter und seine Begleiter im Umfeld. Der 18-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen.