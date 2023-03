Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Traditionell gehört ein Freiluft-Galakonzert mit Opernausschnitten – mittlerweile „Opernair“ getauft – am Anfang der Spielzeit im Luisenpark zum festen Programm des Mannheimer Nationaltheaters. So hatte die Intendanz auch diesmal geplant – disponiert haben indes die Elemente: Wegen ungünstiger Witterung fand das Konzert am Samstag unter Leitung des Vize-Generalmusikdirektors Jänis Liepins statt auf der Seebühne im Festlichen Baumhain des Luisenparks statt.

Das Programm des Abends, durch das Opernintendant Albrecht Puhlmann redegewandt führte, war italienisch und französisch geprägt. Wobei Mozarts „Hochzeit des