2025 feierte der Kreischorverband Vorderpfalz 75-jähriges Bestehen. Nun versammelten sich fünf Chöre mit Schwerpunkt moderne Popularmusik in der Martin-Luther-Kirche.

„Die Zukunft des Chorlebens ist lebendig“, soweit das ausführliche Programmheft in tautologischem Optimismus bescheinigte. Diese Zukunft ruht mehrheitlich auf weiblichen Schultern, das heißt, der Männeranteil war in allen fünf Chören des Abends im Beisein von Oberbürgermeister Marc Weigel und MdL Claus Schick ungefähr gleich gering. Jedoch gelang es jeder der Gruppen, mit diesem „Un“-Gleichgewicht erfolgreich zu haushalten. Alle Ensembles kennzeichnete eine Klangkultur von beachtlicher Kraft, mit strahlendem, schier unermüdlichem Diskant und sorgsam ausgestimmter Harmonik.

Nun behindern die teils komplexen Choreographien, die bei dieser Art Repertoire dazugehören, von Natur aus den Gebrauch von Notenheften. Dabei darf durchaus bestaunt werden, dass, aus dieser Konsequenz, die Beiträge vollständig auswendig gesungen und inszeniert wurden.

Die unterhaltsamen Grußworte von Pfarrer Frank Schuster, Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld, die Moderation von Gerhard Schaa und das Dankwort des scheidenden Vorsitzenden des Chorverbands Vorderpfalz, Hans Oberlies, hinzugerechnet, währte der Abend mehr als drei Stunden, ohne dass die Begeisterung abnahm. Das Geleit gab „CHORiander“, der „moderne Popchor“ der Chorgemeinschaft MC 1860 Mußbach e. V., dirigiert von Kreischorleiterin Viola Bestrich-Hoffmann zuzüglich Klavier- und Schlagzeugbegleitung. Zu bedauern war allenfalls, dass sich der engagierte, temporeiche Pianist und alle nachfolgenden Chorleiterinnen und Chorleiter mit einer Clavinova begnügen mussten. Deren Elektro-Timbre wurde weder der Kirche. noch den stimmlichen Glanzleistungen gerecht. Nicht alle Popsongs eignen sich fürs Chorformat.

Volkslieder „fetzen“

Wo es an Polyphonie mangelt, verschmelzen manche dieser Bearbeitungen alle Stimmen in ein uniformes, auf- und abwallendes Unisono, ohne Rücksicht auf die Tessitur der Register. Diese Behandlung wirkt sich eventuell auf den Chorklang aus, wurde aber von „CHORiander“ (und hernach auch von den anderen Chören) immer wieder mit überraschender Wucht bewältigt. Nicht selten erhob sich dabei die Melodie auf einem Fundament von Ostinati in verschiedenen Stimmlagen, während der Chor in anderen Stücken über lange Passagen – mittels onomatopoetischer Silben – als Perkussion fungierte. Auf „The Greatest Show“ aus dem relativ neuen Film „The Greatest Showman“ folgte Karl Jenkins’ „Adiemus“ in einer Fantasiesprache – eine Art „Kumbaya“ für die globalisierte Welt. Vor seinen letzten Beiträgen präsentierte „CHORiander“ zudem einen eigenen, auf bekannte Vorbilder arrangierten und gedichteten „Song“.

Als nächstes sang der „Junge Chor TakeFour“ unter der Leitung von Klaus Hoffmann. Als Teil des „Sängerlands Oppau 2005 e. V.“, besteht diese schöne, saubere Formation, wie der Name andeutet, erst seit rund zwanzig Jahren. Andererseits demonstrierte sie sogleich, dass alte Volkslieder – auch ohne „Tschingderassabum“ – mindestens genauso „fetzen“ können wie amerikanischer Pop. So erklangen – in vorzüglichem a cappella – „Auf einem Baum ein Kuckuck saß“ und „Kein schöner Land“ in spannenden Neubearbeitungen mit harmonischen Reizen, umrahmt von anderer „ethnischer“ Musik aus fernen Ländern, etwa „Baba Yetu“ auf Suaheli, in natürlich wirkendem „afrikanischem“ Farben plus Solosänger als wohltuender Rundumblick. Einige der Arrangements stammten von Klaus Hoffmann sowie von dem gebürtigen Neustadter Filmkomponisten Patrick Buttmann.

Visuelle Steigerung

Eine schon visuelle Steigerung zu solcher Pracht boten hierauf Dorina Schmidts „Vocal Cords – Die Stimmbänd(ig)er“ aus dem MGV 1891 Esthal e. V. – in Form eines kostümierten, halbszenischen „Medleys“ aus „Der Prinz von Ägypten“, von Dorina Schmidt eigens arrangiert und vom Klavier aus dirigiert. Durch eine aufwendige Choreographie wurde der Chor kontinuierlich umstrukturiert, so dass das Tutti, rings um seinen charismatischen „Mose“, eine außergewöhnliche Homogenität bewies.

Nach der Pause brachte der große Chor „Voices“ vom MGV Frohsinn 1887 Rödersheim e. V. um seinen akribischen Chorleiter Johannes Kalpers auch einmal die Mittelstimmen zu voller Entfaltung und führte, als beeindruckender Klimax, jeweils zum Ende der Stücke hin den Sopran in schmetternde Höhen. Im „Trompeten-Echo“ von Slavko Avensik verwandelte sich der Chor effektiv in eine Marschkapelle. Für zusätzliche „Gaudi“, als Zugabe, sorgte das „Pfalzlied“.

Schmissig und humorvoll

„Last but not least“, bildete Dieter Scheithes Chor „NoNames“ vom Liederkranz Edigheim 1845 e. V. den letzten Höhepunkt – schmissig und humorvoll zwischen Jazz und 70er-Jahre-Nostalgie, mit leidenschaftlichen Soloeinlagen in verschiedenen Registern. Der Chorleiter agierte, in einer Tripelfunktion, auch als Pianist und sporadischer Arrangeur. Die Zeremonie endete mit einem „Gemeinsamen Abschlusssong“, Geschenkverleihung und viel Applaus.