Während im vordigitalen Zeitalter die Fans des Ludwigshafener Filmfestivals auf der Parkinsel bereits um 6.30 Uhr mit einem Klappstuhl vor der Rhein-Galerie ausharrten, um sich Karten für ihre Wunschvorstellungen zu sichern, erinnert heute der Computer daran, dass das Online-Ticketing des Kinospektakels begonnen hat. Rund 80 Prozent der Tickets verkauft das Festival inzwischen digital in einem Radius von 150 Kilometern um Ludwigshafen, wie die Veranstalter am Donnerstag in einer Pressemitteilung erklärten. „Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Vorverkauf im Jubiläumsjahr erneut sehr gut gestartet. Wir liegen etwas über dem Vorjahr. Besonders die Tickets zur Eröffnung sind sehr beliebt, und viele sind schnell verkauft. Aber es gibt 2300 Plätze, weil wir parallel in zwei Festivalkinos spielen“, wird Intendant Michael Kötz zitiert.

Roter Teppich mit Meret Becker und Luise Landau

Entsprechend der hohen Nachfrage nach Kinokarten kämen auch immer mehr Zusagen der Stars, die der Festivaldirektor und Programmdirektorin Daniela Kötz zwischen 21. August und 8. September auf der Parkinsel begrüßen: Zur Eröffnung am Mittwoch, 21. August, haben sich die Hauptdarsteller von „Familie is nich“, Meret Becker und Luise Landau, angekündigt. Begleitet werden die Schauspielerinnen von Regisseurin Nana Neul, Szenenbildnerin Beatrice Schulz, Produzentin Julia Rappold und Produzent Philipp Budweg. Wie bereits gemeldet, geht der „Preis für Schauspielkunst“ bei der 20. Ausgabe des Festivals an Liv Lisa Fries, Joachim Król und Christoph Maria Herbst.