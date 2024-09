Der Traum geht weiter, und es gibt einen Soundtrack dazu. Am Samstag lag er wie ein Klangteppich über dem Park an der Blies. Hier in der grünen Lunge der Stadt Ludwigshafen fand zum vierten Mal das gleichnamige „Blies-Festival“ statt.

Einen ganzen Tag lang wurde die malerische Kulisse an dem Badesee von internationalen DJanes und DJs mit elektronischer Musik vom Feinsten beschallt. Mehrere Tausend Besucher tanzten dazu.