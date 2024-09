Derzeit haben sich drei Straßenbahnen in Mannheim festgefahren. Wie die Polizei mitteilt, kommt es deshalb am Plankenkopf/Kaiserring (Innenstadt) zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Wie die Polizei weiter mitteilt, versuchten immer wieder Verkehrsteilnehmer, an den Straßenbahnen vorbeizufahren, was die Situation noch verschärfe. Zu einem Unfall sei es immerhin nicht gekommen

Die Straßenbahnen blockierten die Fahrtrichtung Richtung Hauptbahnhof. Weshalb die Straßenbahnen sich festfuhren, war zunächst nicht bekannt. Laut Auskunft der Polizei soll der Stau der Straßenbahnen bald wieder aufgelöst werden.