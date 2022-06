Das St. Marienkrankenhaus ist von der Kreisverwaltung als neuer fester Notarztstandort für Ludwigshafen bestimmt worden. Somit steht in Zukunft an 365 Tagen im Jahr ein besetztes Notarzteinsatzfahrzeug in der Gartenstadt, wie eine Sprecherin des St. Marien mitteilt. Bisher hätten die Anästhesisten und Notfallmediziner aus dem St. Marienkrankenhaus den Notarzteinsatz gemeinsamen mit der BG Klinik organisiert. „Jetzt gibt es in Ludwigshafen einen Notarztstandort am St. Marienkrankenhaus, einen am Klinikum und einen an der BG Klinik.“

Der neue Standort am St. Marienkrankenhaus werde an die zentrale Notaufnahme angebunden und in Zusammenarbeit mit dem Malteser Hilfsdienst und der Johanniter-Unfall-Hilfe betrieben. Im monatlichen Wechsel stellten diese das Fahrzeug und den als Notfallsanitäter ausgebildeten Fahrer. „Damit ist der neue Notarztstandort der erste Standort in Rheinland-Pfalz, den die beiden Hilfsorganisationen betreiben“, heißt es in einer Presseerklärung.