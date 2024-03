Verwenden Sie auch manchmal dieses Sprichwort: „ Man muss die Feste feiern, wie sie fallen“? Ich habe nie verstanden, was das bedeuten soll. Irgendwann hat mir meine Tante mal erklärt, dass das im Volksmund so etwas bedeutet wie, dass man jede Gelegenheit zum Feiern nutzen sollte – unabhängig davon, ob es sich um einen offiziellen Feiertag handelt. Gleichzeitig bedeutet das wohl auch, dass man Feierlichkeiten voll ausnutzen und -kosten soll.

Wenn wir das auf das große Osterfest übertragen, feiern wir Katholiken ganz konzentriert acht Tage lang das Auferstehungsfest Jesu Christi. Und ganz genau genommen, geht die Osterzeit 50 Tage (bis Pfingsten). Ein Fest, das man acht (beziehungsweise 50 Tage) feiert, muss ja ganz schön ausgiebig sein. Und ja, das ist es auch, denn das Osterfest – die Auferstehung Christi nach seinem Leiden und Sterben am Kreuz – ist das Fundament des christlichen Glaubens.

Wenn man damit erstmal nichts anfangen kann, ist dennoch eine Beobachtung mit Blick auf das „Feiern“ interessant: Diesem großen Feiern geht eine 40-tägige Fastenzeit, eine Vorbereitungszeit voraus. Und bevor wir das Osterfest feiern, bereiten wir uns noch einmal ganz konzentriert eine Woche vor dem Ostersonntag darauf vor. Diese Woche endet 2024 am Samstagnacht mit der Feier der Osternacht.

Was wir daraus mitnehmen können, wäre vielleicht der Fokus auf die Zeit der Vorbereitung auf das Feiern. Nicht Hals über Kopf drauf los zu feiern, sondern sich selbst, die Wohnung, in die die Gäste kommen, vorzubereiten und schön herzurichten. Sich wirklich darauf zu besinnen, worauf es bei dem geplanten Fest ankommt. Die Gelegenheit zu nutzen und auch mal Sachen aufräumen, die schon länger irgendwo in der Ecke stehen.

Und wenn Sie neugierig geworden sind: Ja, am Samstag ist noch nicht Ostern. Es ist Karsamstag, ein Samstag, an dem die Katholiken noch warten und alles vorbereiten, um die Auferstehung Jesu am Ostersonntag zu feiern. Und an diesem Abend feiern wir in unseren Kirchen die Osternacht. Herzliche Einladung, sich das mal anzuschauen!

Elisabeth Bauer, 28, ist Referentin in der Jugendzentrale in Ludwigshafen