Der Internationale Frauentreff (IFT) in Ludwigshafen feiert am Freitag, 29. Mai, mit einem Jubiläumsfest im Kulturzentrum „Das Haus“ sein 40-jähriges Bestehen.

Gemeinsam mit Frauen unterschiedlicher Kulturen und Frauenvereinen aus Ludwigshafen zeigt das IFT-Team einer Mitteilung zufolge von 15 bis 18 Uhr Info- und Aktionsstände und stellt Frauenprojekte vor. Künstlerinnen präsentieren zudem ein musikalisches und tänzerisches Bühnenprogramm, das mit einer Präsentation von traditionellen Kleidern aus Ländern wie Pakistan, Afghanistan, Kamerun, Syrien, Algerien, Marokko und Somalia beginnt. Zu hören gibt es zum Beispiel Frauengeschichten, ukrainische Volkslieder von „Kalyna“, dem 2021 neugegründeten Chor des Vereins „Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar für Novograd-Volynskij/Swjahel“, und pakistanische Trommelmusik. Im Anschluss an eine Vorführung von indischen Tänzen lädt DJ Laurenzia zum gemeinsamen Tanzen ein.

Bei der Veranstaltung stehen vor allem die Frauen und Initiativen im Vordergrund, die den IFT bereits lange unterstützen. Am Fest teilnehmen können nur Frauen. Für das kulinarische Angebot an diesem Tag sorgt der Verein „Ela“. Wer etwas essen und trinken möchte, entrichtet hierfür eine kleine Spende. Mit dem Erlös sollen im Nachgang Frauenorganisationen unterstützt werden. Für Mädchen gibt es kreative Mitmachangebote.

„Aus LU nicht mehr wegzudenken“

„Der Internationale Frauentreff ist aus Ludwigshafen nicht mehr wegzudenken und leistet wertvolle Arbeit, um Migrantinnen zu unterstützen und zu beraten. Er ist ein Ort der Begegnung, an dem Frauen eine niederschwellige Möglichkeit finden, in sozialen Austausch zu treten und Netzwerke aufzubauen, insbesondere wenn sie neu in der Stadt sind. Wenn sie noch nicht so gut Deutsch sprechen können, finden sie hier eine Möglichkeit, die deutsche Sprache anzuwenden und zu üben – ohne jegliche Bewertung“, sagt Sozialdezernent David Guthier (SPD). Das gebe den Frauen Sicherheit und Mut.

IFT-Treffen im Jahr 2001. Archivfoto: KUNZ

Hervorzuheben sei auch die Kooperation mit dem Wilhelm-Hack-Museum. „Eine Gruppe Frauen des IFT pflegt ein Beet im Hackmuseumsgarten, einige der Veranstaltungen des IFT finden dort unter freiem Himmel statt“, weiß Guthier. Der Beigeordneter für Soziales und Integration sowie Dolly El-Ghandour, Vorsitzende des Beirats für Migration und Integration, eröffnen das Fest per Grußwort.

Über den IFT

Der Internationale Frauentreff ist ein Beratungs- und Begegnungszentrum für Frauen, unabhängig von ihrer Herkunft, Weltanschauung oder Religion. Er fördert mit seinem interkulturellen Angebot die Integration und gleichberechtigte Teilhabe von Migrantinnen in Ludwigshafen. Er wurde am 1. Oktober 1986 gegründet. Als Teil der Koordinationsstelle für Ausländerarbeit, die 1982 aufgebaut wurde, war der Frauentreff nach einer Pilotphase von drei Jahren (Projekt „Kinder ausländischer Arbeitnehmer“) als Treffpunkt für Migrantinnen, insbesondere aus dem Stadtteil Hemshof, eingerichtet worden. Mittlerweile ist der IFT Teil der Abteilung Integration der Stadtverwaltung. Nachdem der IFT von 1996 bis 2024 in der Westendstraße beheimatet war, befindet er sich mittlerweile in Räumen in der Bismarckstraße in der zentralen Innenstadt nahe dem Bürgerhof.