Karsamstag – Tag des Übergangs: gestern Gedenken an Jesu Leiden und Sterben und heute Nacht Feier der Auferstehung mit Osterhalleluja. Wie kann das gehen angesichts des fortdauernden Karfreitags um uns herum? Seit sieben Wochen schnüren uns die Schreckensnachrichten des Ukraine-Kriegs die Kehle zu. Und wie in einem Kaleidoskop tauchen darin auch noch all die anderen Krisen auf: Hunger, Artensterben, Klimawandel, Corona, Krieg und Massenflucht. Wie ein schwerer Stein lastet das auf der Seele. Ohnmächtig frage ich mich mit den drei Frauen am frühen Ostermorgen, die zum Grab Jesu gehen, um seinen Leichnam zu salben: Wer wälzt uns den Stein weg?

Genauso bin ich bei den zwei Freunden Jesu, die sich mit hängenden Köpfen und getrübten Sinnen nach der Kreuzigung nach Emmaus aufmachen. In ihrer Trauer erkennen sie Jesus nicht in dem Begleiter, der ihnen geduldig mit den Worten der jüdischen Propheten den Sinn zu erklären versucht: „Musste der Messias nicht all das erleiden?“

Osterkerze als starkes Zeichen

Musste uns erst ein kleines Virus an die Zerbrechlichkeit des Lebens erinnern? Musste uns der Krieg aus dem Narkoseschlaf herausreißen, um die Realität zu sehen? Muss uns das ukrainische Volk an das hohe Gut der Freiheit und der Demokratie erinnern, wofür es mit allem jetzt einsteht? Wussten wir nicht, dass es nicht egal ist, wie ich mich fortbewege, mich kleide, wie ich wohne und heize und was ich esse?

In der Feier der Osternacht gibt es für mich ein starkes Zeichen: Die kleine Flamme der Osterkerze durchbricht die Finsternis. Das Licht ist stärker und breitet sich aus auf die vielen kleinen Kerzen, die den Kirchenraum mit warmem Licht erhellen. Das gibt mir Mut aus der Ohnmacht herauszutreten. So wie die vielen Kerzen haben auch wir Macht und Kraft.

Vom Dunkel ins Licht

So wird Ostern für mich zum Fest des Lebens und zum Fest der Hoffnung. Gottes Liebe wird auch uns führen – vom Dunkel ins Licht, vom Tod ins Leben. Darauf dürfen wir alle vertrauen, dafür können wir unser Leben einsetzen.

Der Autor

Bernhard Werner (59) ist Gemeindereferent der Pfarrei Hl. Franz von Assisi.