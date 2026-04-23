Arbeiten für eine neue Fernwärmeleitung in Ludwigshafen-Süd beginnen am Montag, 27. April, in der Mundenheimer Straße. Dafür wird der Kreuzungsbereich Mundenheimer Straße/Ecke Böcklinstraße für den Verkehr gesperrt.

Die Bauarbeiten, die die Firma Sax + Klee im Auftrag der TWL Netze GmbH ausführt, dauern voraussichtlich vier Wochen. Die geänderte Verkehrsführung wird ausgeschildert. Die betroffenen Anwohner wurden vorab informiert.

Verlegt wird die neue Versorgungsleitung in der Mundenheimer Straße. Ziel der Maßnahme ist es laut Mitteilung, die Bürger auch künftig mit Fernwärme zu versorgen.