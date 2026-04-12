Die Firmen Sax + Klee und Achatz führen im Auftrag der TWL Netze GmbH am Dienstag, 14. April, Umbauarbeiten an der Fernwärmeleitung im Ludwigshafener Stadtteil Edigheim durch. Hierfür muss die Fernwärmeversorgung von circa 7 Uhr bis 18 Uhr unterbrochen werden. Wie die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) weiter mitteilen, sei der Umbau für die Fernwärmeversorgungssicherheit notwendig. Unmittelbar betroffene Anwohner in Edigheim seien vorab informiert worden, so der Energiekonzern. Die TWL Netze GmbH bittet um Verständnis für die mit der Baumaßnahme verbundenen Unannehmlichkeiten.