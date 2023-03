Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nur zehn Minuten dauerte am Mittwoch eine Verhandlung am Amtsgericht Ludwigshafen, die weitreichende Folgen haben könnte. Und das nicht nur für den Fernwärmeanbieter TWL, sondern vor allem für die rund 7000 Kunden, die in der Stadt an den Fernwärmezählern der Technischen Werke hängen. Sollte Kläger Hans-Peter Norheimer Recht bekommen, dann haben die Kunden seit Jahren zu viel gezahlt.

Norheimer ist sich sicher: „Ich bekomme nicht die von den TWL zugesicherte Leistung.“ Demnach soll die Fernwärme mit mindestens 65 Grad und bis zu 90 Grad Celsius