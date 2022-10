Einer Frau sind am Samstagnachmittag bei ihrem Umzug in die Maximilianstraße (Mundenheim) mehrere Elektrogeräten gestohlen worden. Laut Polizei stellte sie diese in das dortige Treppenhaus. Als sie nach einigen Stunden wieder zu ihrer Wohnung zurückkehrte, stellte sie fest, dass unter anderem ein Trockner, ein Backofen und zwei Fernseher fehlten. Ein Täter soll zwischen 45 und 55 Jahre alt und von kräftiger Statur sein, braune Haare sowie eine Brille, blaue Hose und blaues T-Shirt getragen haben. Der Komplize wird so beschrieben: 13 bis 17 Jahre alt, schmale Statur, braune Haare, roter Pullover und blaue Hose. Zeugenhinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122 oder E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.