Zu wenig aktuelle Reiseinformationen gebe es für die Reisenden am Mannheimer Fernbusbahnhof. „Allerdings hat sich der Standort an vielen Punkten im Vergleich zu unserem ersten Test verbessert“ berichtet Thomas Hätty, Leiter Verkehr und Technik des ADAC Nordbaden. Einen Tag lang war Hätty im Januar mit einem Tester vor Ort, der Ausstattung, Zugänglichkeit, Sicherheit, Kunden-Information und Komfort bewertete.

Lob für Parkplätze

In Mannheim wurden fast alle Kategorien als „gut“ eingestuft, als „mangelhaft“ nur die Kategorie Information. Wer eine längere Wartezeit überbrücken muss, profitiere von den Gepäckschließfächern und Einkaufsmöglichkeiten direkt am Mannheimer Terminal, lobten die Tester. Besonders positiv aufgefallen ist Hätty das Fahrradparkhaus mit angeschlossener Werkstatt, die Videoüberwachung sowie die zahlreichen Parkplätze und Behinderten-Parkplätze. Und: „Im Vergleich zu 2017 wurden abgesenkte Bordsteine für Rollstuhlfahrer oder Fahrgäste mit Kinderwagen nachgerüstet, und bei der Sauberkeit hat sich viel getan.“ Was weiterhin fehle, seien Zebrastreifen zum sicheren Überqueren der Fahrbahnen und ein durchgängiges taktiles Leitsystem für Sehbehinderte. Für eine bessere Information der Fahrgäste wäre eine elektronische Anzeige mit aktuellen Informationen an den Bussteigen wichtig sowie zentral zugängliche Umgebungs- und ÖPNV-Fahrpläne.

Elf Fernbusbahnhöfe hat der ADAC unter die Lupe genommen. „Sehr gut“ gab es nur für Stuttgart, fünf Terminals schnitten mit „gut“, drei mit „ausreichend“ und zwei mit „mangelhaft“ ab. Fazit der Tester: Bei fast allen ist Luft nach oben, wenn es darum geht, die Reisenden dynamisch und mehrsprachig zu informieren. Gegenüber 2017 hat sich nicht viel verändert, nur Stuttgart konnte sich um eine Note verbessern.