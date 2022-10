Manege frei hieß es am Freitag in der Turnhalle der Goetheschule Nord. Die Vorstellung von über 60 Kindern zwischen acht und 14 Jahren war zugleich Premiere und Abschiedsvorstellung.

Nach einer Woche Proben und jeder Menge Spaß endete die Herbstaktion von Jugendförderung und Kinderhaus Hemshofpark, verabschiedete sich der Mitmachzirkus Soluna wieder für ein Jahr. „Die meisten Kinder fragen ganz gezielt nach dem Zirkus“, sagte Kerstin Nießner lachend. Die stellvertretende Leiterin des Spielhauses kennt ihre Pappenheimer schließlich.

„Einige Kinder kommen erst nach den Sommerferien wieder zu uns, weil sie wissen, dass in den Herbstferien der Zirkus kommt.“ In der mittlerweile 18. Saison ist Soluna schließlich längst zur Institution geworden. „Da hinten habe ich mich gerade mit einem Mädchen unterhalten, deren Eltern hier auch schon mitgemacht haben.“ Ja sogar von der dritten Generation „Zirkuskinder“ konnte Zirkusdirektor Birger Koch berichten.

Diavolo bleibt Nummer eins

Nicht nur deshalb kommt er mit seinem Team immer wieder gerne nach Ludwigshafen und speziell in den Hemshof. „Hier erreichen wir in relativ kurzer Zeit relativ viel“, so Koch. Er meint damit nicht allein die knapp 90-minütige Vorstellung, die hauptsächlich von den Kindern unter nur geringer Einwirkung der Betreuer erarbeitet wird. „Die einzige Vorgabe ist, dass ein Auftritt etwa fünf Minuten dauern soll.“

Egal ob die Vorführung mit dem Diavolo – nach wie vor unübertroffener Publikumsliebling unter den jungen Artisten – über Artistik mit den Reifen, Balanceakte auf großen Gummibällen oder auch konzentrierte Fakir-Übungen auf spitzen Nägeln oder beim Feuerschlucken und -spucken – die Zusammensetzung der Nummern ist allein Sache der Kinder. Dabei waren bei der großen Aufführung die angepeilten fünf Minuten tatsächlich nur ein Annäherungswert, denn hin und wieder benötigte ein aufgeregtes Talent eben den ein oder anderen Versuch mehr, ehe die Übung vor Eltern oder Großeltern gelang.

Generalprobe vor Hortkindern

Kein Problem für Fabienne, Cheyenne, Mustafa und all die anderen. Die waren mit dem gewohnten Feuereifer bei der Sache, gönnten sich gegenseitig den großen Auftritt. „Und der läuft endlich wieder vor Publikum“, freute sich Koch. Und das gleich zwei Mal, denn vor dem Auftritt vor der Verwandtschaft gab es am Vormittag die Generalprobe mit den Kindern aus Hort und Kindertagesstätten im Umkreis.

Teambuilding, Spiel, Spaß und Akrobatik – viel mehr kann eine Aktion der Jugendförderung innerhalb einer Woche tatsächlich kaum erreichen. „Und es sind die Kinder, die das Programm mit ihren Ideen ausfüllen“, so Koordinatorin Kerstin Nießner. Nach der umjubelten Premiere und Abschiedsvorstellung ist eins sicher: Soluna wird auch in den Herbstferien 2023 den Hemshof wieder in einen großen Zirkus verwandeln.