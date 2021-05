Ferienspaß trotz Corona verspricht der Verein Familie in Bewegung in der nächsten Woche. Das Team um Vorsitzende Beate Eisensteck hat ein Programm zusammengestellt, das Abwechslung und Freude in den von der Pandemie geprägten Alltag bringen soll. Gemeinsam tanzen, singen, spielen, lesen und basteln bietet die „kreative Kinderzeit“ für die Altersgruppen vom Kindergarten- bis zum Schulkind. Im Erzähltheater geht es um Mut und Stärke. Das „Neinhorn“ schaut ebenfalls vorbei und lädt Familien zu einem Bilderbuchkino mit Schatzsuche ein. Damit im heimischen Wohnzimmer Kinoatmosphäre aufkommt, wird vorher Popcorn hergestellt.

Vom Ministerium gefördert

„Kinder brauchen gerade in dieser Zeit mehr Unterstützung denn je. Uns als gemeinnütziger Verein mit freier Trägerschaft der Kinder- und Jugendhilfe ist es wichtig, Eltern und Kindern kleine Auszeiten vom Alltag zu geben,“ betont Eisensteck. Die Angebote sind kostenfrei und finden online via Zoom statt. Jede Familie erhält ein Begleitpaket. Das Projekt wird vom Landes-Familienministerium gefördert. Anmeldungen und Infos im Netz unter www.familie-in-bewegung.de.