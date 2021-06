Dafür, dass in den Sommerferien erst gar keine Langeweile aufkommt, möchte der Verein Familie in Bewegung sorgen. Grundschulkinder können vom 26. bis 29. Juli an dessen Ferienprogramm teilnehmen. Der Verein bietet vier Tage lang eine halbtägige Betreuung für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren im Garten der Rheinallee 3 (Süd). Die Kinder werden von 8 bis 13 Uhr von einem pädagogischen Team begleitet. Das Ferienprogramm steht unter dem Motto „Spaß auf der Baustelle“. Der Nachwuchs erhält lustige, lehrreiche und spannende Einblicke in die Arbeit auf der Baustelle. Es gibt Bau-Aktionen im Außengelände, eine Filzwerkstatt, Tanzen auf der Baustelle, Erlebnisyoga, Töpfern und vieles mehr. Vom 3. bis 5. August gibt es ein Angebot für die ganze Familie. Neben einer Schatzsuche dürfen sich Eltern und Kinder auf eine Holzwerkstatt, in der alte Schubladen restauriert und als Deko- oder Spielzeugkisten gestaltet werden, und auf einen Besuch im Mannheimer Luisenpark freuen. Das Projekt wird vom rheinland-pfälzischen Familienministerium gefördert und ist kostenfrei. Anmeldungen und Informationen unter www.familie-in-bewegung.de oder telefonisch: 0621/95341104.