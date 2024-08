Nach sechs Wochen Sommerferien beginnt am Montag an den 48 städtischen Schulen in Ludwigshafen das neue Schuljahr. Wie viele Kinder an den 23 Grundschulen sowie an den sechs Gymnasien, sechs Realschulen plus, drei Integrierten Gesamtschulen und vier Förderschulen starten, diese Frage konnte die Ludwigshafener Schulverwaltung wie schon berichtet nicht beantworten. Auf die Fragen „Wie viele Grundschüler werden eingeschult?“ und „Wie viele Kinder wechseln an die weiterführenden Schulen?“ hieß es Anfang August: „Die Anmeldezahlen für das Schuljahr 2024/2025 liegen frühestens Ende September vor, da erst dann die Erfassung im Verwaltungsportal des Landes und die Weiterleitung an das Statistische Landesamt erfolgt. Aktuell kennen nur die Schulen selbst ihre jeweiligen Anmeldezahlen. Sie sind im Übrigen auch der ADD nicht bekannt. Eine aktuelle Bestandsaufnahme könnte nur durch Einzelabfrage aller Schulen frühestens in der letzten Ferienwoche erfolgen. Die Stadt plant, die Öffentlichkeit im Rahmen des Schulträgerausschusses am 30. September über die Anmeldezahlen zu informieren.“