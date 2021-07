Insgesamt rund 380 Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren nehmen in diesem Jahr an der Ferienbetreuung der Stadt Ludwigshafen teil. In zwei Abschnitten, vom 19. bis 30. Juli sowie vom 2. bis 13. August, verbringen sie unter dem Motto „Lust auf Natur“ einen Teil ihrer Sommerferien an der Blies und in 17 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit im ganzen Stadtgebiet. Neben der Stadt machen auch fünf nicht kommunale Einrichtungen und Organisationen bei der Ferienbetreuung im Stadtgebiet mit: das Willi-Graf-Haus, der Jugendtreff Maudach, das Ernst-Kern-Haus, die Ludwig-Wolker-Freizeitstätte und die Evangelische Jugend mit drei Stützpunkten in der Versöhnungskirche, der Lukaskirche und im Gemeindehaus der Martinskirche. Angeboten wird die Betreuung, für die die Kinder verbindlich angemeldet werden mussten, von 9 bis 16 Uhr, eine so genannte Frühbetreuung ab 8 Uhr gibt es am Standort Blies. Insgesamt kümmern sich 63 Betreuer um die Kinder. Sponsor der Ferienbetreuung sind wieder die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL), die seit vielen Jahren das Projekt unterstützen.