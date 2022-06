Für die Sommerferienbetreuung „Stre & Co“ des städtischen Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung werden noch einige wenige Plätze vergeben. Eltern können ihre Kinder noch bis zum 24. Juni unter www.Lu4u.de online anmelden. Dort ist auch ersichtlich, welche Standorte bereits belegt sind und wo Kinder von sechs bis elf Jahren und von zehn bis 14 Jahren noch unterkommen können.

Das Angebot erstreckt sich dieses Jahr auf die kompletten sechs Ferienwochen vom 25. Juli bis 2. September. Neben der zentralen Stadtranderholung an der Blies werden dezentrale Angebote in den einzelnen Stadtteilen gemacht. Zudem wurde das Angebot für Jugendliche erweitert. In den Jugendfreizeitstätten Melm und Ernst Bloch in Oggersheim sowie im Jugendtreff Westend können sie an einem Jugend- und Ausflugsprogramm teilnehmen, das auch Familien mit älteren Geschwisterkindern ansprechen will.