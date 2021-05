Trotz noch geltender Beschränkungen der Corona-Pandemie wird es auch in diesen Sommerferien in Ludwigshafen ein Angebot der Ferienbetreuung geben. Das hat Sabine Heiligenthal, Bereichsleiterin für Jugendförderung am Montag in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses angekündigt. Rund 600 Kinder sollen daran teilnehmen können. „Wir planen eine dezentrale Ferienbetreuung in den ersten vier Ferienwochen“, sagte Heiligenthal. Bisher gebe es 90 Anmeldungen. Weitere Infos gibt’s im Netz unter www.ludwigshafen.de/ferienbetreuung. Hier ist auch die Online-Anmeldung möglich. Die spiel- und kulturpädagogischen Angebote richten sich an Sechs- bis Elfjährige Kinder. Ergänzend gibt es eine Frühgruppe und eine Gruppe 11 plus für Kinder ab zwölf Jahren. Die traditionelle Stadtranderholung an der Großen Blies kann wegen der Pandemie nicht in gewohnter Form angeboten werden.