Insgesamt 460 Kinder und Jugendliche nehmen an der städtischen Ferienbetreuung „Stre & Co“ teil. Die Stadt will damit auch berufstätigen Eltern während der sechswöchigen Sommerferien ein Betreuungsangebot für ihre Kinder machen.

Zusätzlich zur zentralen Stadtranderholung an der Blies gibt es wieder 16 dezentrale Ferienangebote für verschiedene Zeiträume in den Stadtteilen. Mit dabei sind die städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen und drei Einrichtungen freier Träger, das Willi-Graf-Haus in Friesenheim, der Jugendtreff Maudach und die Ludwig-Wolker-Freizeitstätte in Süd. In den Stadtteilen ist eine Betreuungszeit von 9 bis 16 Uhr gegeben, teilt die Stadt weiter mit. Die zentrale Stadtranderholung auf dem Freizeitgelände an der Großen Blies bietet zusätzlich eine Frühbetreuung ab 8 Uhr an.

49 Betreuer

Um die Kinder und Jugendlichen kümmern sich 49 geschulte, ehrenamtlichen Betreuer, die städtische Mitarbeiter unterstützen. Die Kinder können etwa in der Jugendfreizeitstätte Edigheim auf Zeitreise gehen. Im Jugendzentrum Pfingstweide können die Kinder in verschiedene Rollen schlüpfen. Auf dem Abenteuerspielplatz können Hütten gebaut und Tiere versorgt werden. Das Kinder-Eltern-Haus bietet etwa den Einblick in einen Bienenstock. Die Parkinsel wird ebenfalls besucht und viel über den Rhein berichtet.

Vor zwei Jahren wurde das Ferienangebot für ältere Kinder und Jugendliche erweitert und seitdem weiter ausgebaut. So gibt es dieses Jahr in den Jugendfreizeitstätten Melm und Ernst Bloch, beide in Oggersheim, im Jugendtreff Westend sowie erstmals im Jugendzentrum Pfingstweide Plätze für Kinder ab zehn bis 14 Jahren mit einem Jugend- und Ausflugsprogramm, das auch für Familien mit älteren Geschwisterkindern gedacht ist.

Auf dem Plan stehen unter anderem sportliche Aktionen wie Fußball und Bogenschießen – Wasserspiele sollen für die erforderliche Abkühlung sorgen