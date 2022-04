Die Jugendförderung der Stadt bietet auch in diesem Jahr eine Ferienbetreuung in den Sommerferien an. Wie in den beiden Vorjahren wird es neben der zentralen Stadtranderholung an der Blies dezentrale Angebote in den Stadtteilen geben. Erstmals wird sich das Gesamtangebot von „Stre & Co.“ über die gesamte Länge der Ferien vom 25. Juli bis 2. September erstrecken.

Neu sind laut Stadtverwaltung spezielle Angebote für ältere Kinder zwischen zehn und 14 Jahren. Alle Angebote stehen unter dem Motto „Dein Sommer in LU“. Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg betont: „Wir wollen Eltern helfen, die Betreuung ihrer Kinder in den Ferien sicherzustellen, und möglichst vielen Kindern die Möglichkeit geben, einen schönen, spannenden und erlebnisreichen Sommer in LU zu erleben.“

Erde, Matsch, Holz und Steine

Die Pädagogen der Stadt haben sich der Ankündigung zufolge spannende Angebote und attraktive Programme ausgedacht. So können die Kinder etwa Abenteuerferien als Seefahrer, Schiffsbauer, Umweltforscher, Graffiti-Künstler, Skateboarder oder bei Outdoor-Aktionen wie Slack-Line, Geo-Caching oder im Kletterpark verbringen. Viel Bewegung gibt es auf zahlreichen Rasen- und Bolzplätzen, in Turnhallen, auf Einrädern oder bei Wandertagen und Ausflügen. Beim Abenteuerspielplatz kann gebaut, auf der Jugendfarm vieles rund um Tiere entdeckt werden. Dort ist jeder richtig, der Erde, Matsch, Holz und Steine mag. Aber auch „Chillen“ ist angesagt bei Billard, Kicker und Musik hören. Sollte es zu heiß werden, gibt es Abkühlung bei Wasserspielen und einem Eis. „Da ist für jedes Kind etwas dabei“, sagt Christiane Ritscher, Leiterin des Kinder- und Jugendbüros, das die Betreuungsangebote an der Blies und in den Stadtteilen federführend koordiniert.

Betreut werden die Kinder von pädagogischen Fachkräften und von geschulten Ehrenamtlichen. Insgesamt stehen in diesem Jahr 600 Betreuungsplätze bereit. Davon entfallen 200 Plätze auf die Stadtranderholung an der Blies, die ihre Zelte vom 1. bis 26. August für Kinder aus allen Stadtteilen öffnet. 400 Plätze verteilen sich über die Kinder- und Jugendzentren der Stadt und mehrerer freier Träger.

Frühbetreuung an der Blies möglich

Die meisten Angebote richten sich an Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren. Dazu kommt erstmals ein Angebot für ältere Kinder. An den Standorten – die Jugendfreizeitstätten Melm und Ernst-Bloch und der Jugendtreff Westend – gibt es Plätze für Kinder über zehn Jahre. Teilnehmer werden an der Gestaltung des Programms und der Ausflüge beteiligt. Die Ferienbetreuung läuft an allen Standorten von Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr, jeweils für zwei Wochen.

Eine Frühbetreuung ist mit Nachweis des Betreuungsbedarfs bei der Stadtranderholung an der Blies ab 8 Uhr möglich. Die Kinder bekommen Frühstück, Mittagsverpflegung und einen Nachmittagssnack. Mineralwasser steht für alle in ausreichender Menge zur Verfügung. Die Eltern bringen ihre Kinder selbst zu den jeweiligen Veranstaltungsorten. Die Anmeldung kann online erfolgen.

Im Netz

Weitere Details dazu sowie zu den Standorten, Zeiträumen und den Programmen finden Familien unter www.lu4u.de.