„Tierische Begegnungen“ verspricht die Stadt Ludwigshafen Grundschulkindern bei einem Streifzug durch den Wildpark Rheingönheim, so eine Mitteilung. Echten Wildtieren begegnen und deren Lebensraum erkunden: Das können nämlich Kinder im Grundschulalter am Samstag, 20. Juli, im Wildpark unter dem Motto „Wildschwein, Fuchs und Co“ erleben. Von 14 bis 16 Uhr nimmt Referentin Beate Werner von der Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen die Kinder – auch gerne in Begleitung ihrer Eltern – auf eine Entdeckungstour mit, um zu sehen, was dort alles kreucht und fleucht. Dabei lernen die Kinder beispielsweise den Geruch von Wildschweinen kennen, fühlen deren Fell und entdecken auch die „Badewanne“ der Tiere.

Noch Fragen?

Eine Anmeldung ist vorab telefonisch an der Kasse des Wildparks unter 0621 504-3370 erforderlich. Die Kosten betragen 5 Euro pro Kind plus Eintritt.