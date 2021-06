Eine Zeltfreizeit und Ferienspiele in mehreren Stadtteilen bietet die Evangelische Jugend für die Sommerferien an. Das Angebot richtet sich teils an Grundschüler, teils an ältere Kinder.

„Lust auf Natur – Vom Erfinden und Entdecken“ ist das Motto der Ferienspiele für Grundschüler, die in den Stadtteilen Oggersheim (erste und zweite Ferienwoche), in Maudach (vierte Ferienwoche) und Süd (vierte und fünfte Ferienwoche) angeboten werden. Von Montag bis Freitag, jeweils 9 bis 16 Uhr, gibt es Programm mit Mittagessen. Die Kinder werden laut der Evangelischen Jugend in kleinen Gruppen betreut, alles findet möglichst im Freien statt. Die Teilnahme kostet pro Woche und Kind 55 Euro. In bestimmten Fällen gibt es Ermäßigungen, etwa für Geschwister.

Größere Kinder im Alter zwischen 13 und 18 Jahren können vom 13. bis 22. August mit auf die Zeltfreizeit in Mainz-Kostheim fahren. Hier kostet die Teilnahme 250 Euro. Bei allen Aktionen gelten die aktuellen Corona-Hygieneauflagen für den jeweiligen Ort. Die Evangelische Jugend arbeitet für das Ferienangebot mit der Stadt Ludwigshafen zusammen, die sich an den Mehrkosten zur Einhaltung der Corona-Beschränkungen beteiligt.

Noch Fragen?



Infos und Anmeldungen im Netz unter www.ejl.de/freizeiten oder telefonisch: 0621/6582070.