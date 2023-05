Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Ermittlungen zu einem Fenstersturz aus einem Hotel in der Innenstadt dauern an. Am Morgen des 5. Juni war eine 25-Jährige aus einem Fenster im ersten Stock gefallen und wurde dabei schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 39-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Die Ermittler prüfen noch, ob es sich um einen Unfall oder eine Straftat gehandelt hat. „Die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Wir haben derzeit keinen ausreichenden Beweis dafür,