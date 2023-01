Unbekannte haben an einem in der Saarlandstraße (Süd) geparkten Auto alle vier Reifen abmontiert und mit den Felgen gestohlen. Laut Polizei ereignete sich der Diebstahl in der Nacht zum Donnerstag. Der Schaden beläuft sich auf 1600 Euro. Im selben Zeitraum wurde in der Nähe des Hallenbads Süd ein Reifen von einem im Kappesgartenweg geparkten Wagen abmontiert und die Felge abgezogen. Die Polizei sucht für beide Fälle Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.