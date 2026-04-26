Für den TFC Ludwigshafen ist der Start in die zweite Saisonhälfte der Feldhockeyrunde in der 2. Regionalliga Ost misslungen. Jetzt setzt beim Klub Ernüchterung ein.

Der Vorsprung auf Schlusslicht Limburg betrug vor dem Wochenende sieben Zähler, gleichzeitig lag Ludwigshafen nur fünf Punkte hinter Spitzenreiter Dürkheimer HC. Entsprechend offen war die Frage nach der Saisonrichtung: Anschluss nach oben oder Abstiegskampf nach unten. Nach dem punktlosen Wochenende fällt die Antwort zunächst ernüchternd aus. Auf die knappe 2:3 (0:1) Auswärtsniederlage beim Limburger HC am Samstag folgte tags darauf ein 1:3 (1:1) beim SC SAFO Frankfurt. Schon vor dem ersten Spiel waren die Voraussetzungen alles andere als ideal. Ludwigshafen bestritt die beiden Duelle nur mit einem Kader von 14 Spielern.

Ludwigshafen agierte im Spiel nach vorn beim bis dahin punktlosen Limburger HC zu zögerlich und ließ die nötige Konsequenz vermissen. Stattdessen ging Limburg nach einer Strafecke mit 1:0 in Führung (15.). Der TFC kam mit Schwung aus der Halbzeitpause. Johannes Berger traf zum 1:1 und brachte die Gäste zurück in die Begegnung (31.). Es folgte die stärkste Phase der Ludwigshafener: Im dritten Viertel erhöhte der TFC den Druck, gewann mehr Zweikämpfe und erspielte sich gute Möglichkeiten. Gerade als sich ein Führungstreffer andeutete, fiel auf der Gegenseite überraschend das 2:1 für Limburg (40).

Trainer lobt Einsatz

Diesen Rückschlag steckte Ludwigshafen zunächst weg. Nico Betz sorgte mit dem Treffer zum 2:2 erneut für den Ausgleich (50). Im Schlussviertel entwickelte sich eine offene Partie, vieles deutete auf eine Punkteteilung hin. Nach einer langen Ecke fand der Ball in der letzten Minute zum 3:2 den Weg ins TFC-Tor (60).

Viel Zeit zur Aufarbeitung blieb nicht, keine 24 Stunden später wartete bereits die nächste Aufgabe in Frankfurt. Dort erwischte Ludwigshafen einen perfekten Start. Yannick Metz traf bereits in der ersten Minute zur 1:0-Führung und setzte früh ein Ausrufezeichen (1.). Im weiteren Verlauf kippte die Partie zunehmend zugunsten der Gastgeber. Zwei Ausfälle dezimierten den ohnehin kleinen TFC-Kader zusätzlich, sodass den Pfälzern nur noch zwei Wechselspieler blieben. Frankfurt nutzte seine größere personelle Tiefe, hielt das Tempo hoch und übernahm Schritt für Schritt die Kontrolle. Noch vor der Pause fiel der Ausgleich, nach dem Seitenwechsel legte SAFO zwei weitere Treffer zum 3:1-Sieg nach.

TFC-Trainer Philip Gippert, für den es die ersten Pflichtspiele an der Seitenlinie waren, stellte trotz der Niederlagen vor allem den Einsatz seiner Mannschaft heraus: „Die Jungs haben immer gekämpft und alles gegeben. Dass man das zweite Spiel am Ende mit 1:3 verliert, ist dann in Ordnung. Wir müssen am nächsten Wochenende mit einem stärkeren Kader antreten. Dennoch habe ich einen guten Eindruck von der Mannschaft gewonnen und schaue optimistisch auf die nächsten Wochen.“