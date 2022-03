Raps soweit das Auge reicht: „Ich finde, dieses Bild zeigt schön, wie dicht Natur, Landwirtschaft und Industrie in Ludwigshafen beisammen liegen“, schreibt Sven Spichal aus Oggersheim zu seiner Aufnahme, die bei einem Spaziergang an Muttertag in den Feldern zwischen Oggersheim-Melm und Oppau entstanden ist. „Man sieht Bienenkästen im Vordergrund, dahinter blühenden Raps und Oppau sowie die Anlagen der BASF am Horizont.“ Wenn Sie sich auch an unserer März-Aktion „Schönes LU“ beteiligen wollen, schicken Sie ein Bild mit ein paar erläuternden Worten zum Motiv per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de.