Rund 22 Monate nach dem ersten Spatenstich für das neue Polizeipräsidium Rheinpfalz am südlichen Ende der Ludwigshafener Heinigstraße gab es erneut Grund zum Feiern: An der bis zu 16 Meter tiefen Baugrube fand am Mittwoch die symbolische Grundsteinlegung für den Neubau statt, der künftig 44 Meter hoch in den Himmel ragen wird. Zu Mörtelkelle und Hammer griffen Innenminister Michael Ebling ( SPD), Polizeivizepräsident Andreas Sarter, Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) und der Geschäftsführer des Landesbetriebs LBB, Holger Basten. Innenminister Ebling betonte: „Mit der Grundsteinlegung für das neue Polizeipräsidium Rheinpfalz setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft unserer Polizei.“ Am Standort Ludwigshafen entstehe nicht weniger als die modernste Polizeibehörde in Rheinland-Pfalz, zuständig sei sie für insgesamt rund 900.000 Bürgerinnen und Bürger. Der aus zwei Gebäudeteilen bestehende Neubau ist beim Land nach Angaben von Ebling mit Gesamtbaukosten von rund 138,5 Millionen Euro veranschlagt und soll nach aktueller Planung Ende 2027 an die Polizei übergeben werden. Rund 650 Beamte aus mehreren Polizeidienststellen können dort dann unter einem Dach arbeiten, die bislang auf mehrere Gebäude im Stadtgebiet verteilt sind. Dem Brauch entsprechend birgt der Grundstein des neuen Präsidiums eine Zeitkapsel mit symbolischen Gaben für spätere Generationen: Michael Ebling steuerte dafür ein Polizeiabzeichen mit Rheinland-Pfalz-Wappen bei.