Erstes Beaz Schulbandfestival im Feierabendhaus der BASF beeindruckt rund 400 Besucher mit Vielfalt und Qualität. „De Breaks“ aus Frankenthal präsentieren brandneuen Song.

Bei den überwiegend jugendlichen Musikern waren am Sonntagnachmittag im großen Saal des Feierabendhauses die Vorfreude und Anspannung groß. Die wenigsten unter ihnen hatten schonmal auf einer so großen Bühne gestanden und dabei professionelle Ton- sowie Lichttechnik nutzen können. Um Nachwuchsbands aus der Vorderpfalz eben dieses Erlebnis zu bieten, hat der Frankenthaler Musiker und Musikpädagoge Christian Schatka-Reith in Zusammenarbeit mit BASF Kultur das Beaz Schulbandfestival gegründet. Neun Formationen haben es zur Premiere ins Feierabendhaus geschafft.

Moderatorin Janina Klabes und Organisator Christian Schatka-Reith begrüßten ungefähr 400 Besucher zur ersten Auflage des Festivals für Schüler „von der Grundschule bis zur Oberstufe“. Wobei Beaz kein Wettbewerb ist, bei dem eine Jury oder das Publikum die Auftritte der Musiker mit Punkten bewertet. Vielmehr soll „pure Spielfreude“ als Motto die Veranstaltung prägen, wie Janina Klabes es formulierte. Zur Entspannung bei den Nachwuchsmusikern dürfte auch beigetragen haben, dass beim Aufbau und den Soundchecks alles ziemlich schnell und vor allem gut gelaufen sei, wie Schatka-Reith mitteilte.

Dance Monkeys reißen Publikum mit

Zum Beaz-Auftakt animierte mit den Dance Monkeys aus Frankenthal die jüngste Formation zahlreiche Besucher zum Mitklatschen, Mitsingen und Tanzen. Der Schlagzeuger der Band, deren Mitglieder neun bis elf Jahre alt sind, überraschte beim Song „Is mir egal“ von Kazim Akboga mit astreinem Beatboxing und Rap. Frontsängerin Marie bewies ebenso gutes Rhythmusgefühl und überzeugte auch melodisch selbst bei schwierigen Stücken wie „Zombie“ von den Cranberries.

Die Turtles of Sun, vier Jungs aus Bad Dürkheim und Ellerstadt, sorgten mit dem „Punk Rock Song“ von Bad Religion für mehr Härte und Tempo. Spätestens mit ihrem dritten Song „Last Resort“ von Papa Roach haben die 13- bis 15-Jährigen das Publikum für ihren Style erwärmt, worauf das verfmehrte Headbanging im Sitzen und der kräftige Applaus hindeuten. Auch bei den Turtles of Sun passt insbesondere rhythmisch alles zusammen.

Band International präsentiert eigene Songs

Hymnisch wurde es mit der Band International, rund zehn Jugendlichen plus erwachsenem Coach am Keyboard aus Ludwigshafen mit Proberaum im Treff International (Hemshof). Sängerin und Gitarristin Josie hat die Songs über Sehnsucht und Herzschmerz geschrieben, die die Bandmitglieder überzeugend performten. Die Gruppe ist offen für Interessenten mit und ohne Instrument – letztere gibt es im Treff International auch leihweise.

Bezüglich Frauenpower legten die Schiller Teens von der Schiller Realschule in Frankenthal noch eine Schippe drauf. Sieben Mädchen standen hier zusammen mit einem Jungen an der Gitarre auf der Bühne. Die meisten von ihnen sind noch Anfänger an Gitarre oder Keyboard. Doch ihr Auftritt, unter anderem mit dem schon gehörten „Zombie“ von den Cranberries, löste beim Publikum nicht nur aufgrund der gesanglichen Leistungen großen Jubel aus.

„Creep“ und „Hammer to Fall“ als Coversongs

Mit „Infinity für Sam“ von The Masked Gaze, einer Mädchen-Band aus Frankenthal, ging es hymnisch weiter. Die eingängige Nummer mit tollen Duetten ist tatsächlich ein eigener Song der fünf Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren. Leadsängerin Freya überzeugte außerdem mit ihrer souveränen Darbietung von „Creep“ der Gruppe Radiohead.

Bunt gemischt präsentierte sich die Band Thrown Together. Sie besteht aus Schülerinnen und Schülern verschiedenen Alters der städtischen Musikschule Ludwigshafen. Bei Alternative Rock und Hardrock der 80er und 90er Jahre fühlen sie sich zu Hause. Ihre Performance von „Hammer to Fall“ von Queen kam gut an.

„Gefühle ausdrücken können“

Mit The Black Ties nahm dann erneut Frauenpower die Bühne des Feierabendhauses ein. Sieben Sängerinnen, eine von ihnen am E-Piano, bilden das Vokalensemble der städtischen Musikschule Speyer. Zu „Lovely“ von Billie Eilish und dem Swing-Klassiker „Bei mir bistu shein“ tanzten die talentiertem Sängerinnen zudem im Rhythmus, was etliche Zuschauer zum Mitmachen bewegte. Sängerin und Pianistin Elena sagte nach dem Auftritt im Interview mit Janina Klabes, das Schönste an der Musik sei es, dadurch seine Gefühle ausdrücken zu können.

Für „Mädelspower“ sorgten auch die ProMisses aus Frankenthal mit drei eigenen Songs. Wobei die fünf Musikerinnen (13 bis 16 Jahre) aus der ganzen Vorderpfalz kommen und stimmlich wie instrumental die Besucher fesseln. Ebenfalls eigene Stücke präsentierte die Band Kontrast, fünf Jungs von 17 bis 20 Jahren aus Neustadt. Auch sie fanden mit ihrer härteren Gangart viel Beifall.

„De Breaks“ beeindrucken mit eigenen Stücken

Zum Abschluss spielte die Frankenthaler Band „De Breaks“. Die vier Jungs von zwölf bis 16 Jahren wurden durch das TV-Format „The Voice Kids“ anno 2022 bekannt. Es folgten weitere Fernsehauftritte und rund 80 Live-Konzerte für die beiden Frankenthaler Matti und Tom(i) sowie die Krifteler Paul und Tom. Am Sonntag beeindruckten sie mit bekannten eigenen Stücken wie „Hallo, Hallo“ und „Berlin, Berlin“ sowie ihrem neuen Song „Freestyle“. Darin geht es um den Verlust der Unbeschwertheit, eine Schattenseite des Ruhms.